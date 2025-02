Volley. Montesport, arriva la Giusto Spirito Rubiera. I’Giglio contro la capolista Savino del Bene

In serie B1, la Montesport (nella foto) inizia il girone di ritorno in casa, al Palasport di Baccaiano, ospitando questa sera alle 21 la Giusto Spirito Rubiera di Reggio Emilia. Le due squadre sono in una posizione tranquilla in classifica: le ospiti sono seste mentre le montespertolesi sono settime. Una vittoria consentirebbe alle ragazze di Barboni di scavalcare le avversarie.

In serie B2, I’ Giglio di Castelfiorentino sarà di fronte ad un compito arduo: alle 20.30 al Palasport di Scandicci incontrerà la prima in classifica, la Pallavolo Savino Del Bene. Il pronostico è scontato, l’importante sarà combattere con coraggio.

In serie C, la Timenet sarà di riposo. La Pallavolo Fucecchio avrà, alle 21, il derby con l’A.P. Pallavolo Certaldo. Le bianconere, terze in classifica, sono impegnate nella rincorsa ai play-off, le avversarie invece sono penultime. La Montelupo Città della Ceramica, ultima con 3 punti, oggi alle 18 riceverà l’Astra Chiusure Lampo di Firenze, seconda in classifica con 35 punti, ovviamente in lotta per i play-off.

In campo maschile, il Jolly Volley Fucecchio oggi alle 18, sarà in trasferta a Nodica dove incontrerà l’ASD Migliarino Volley. I bianconeri sono settimi in una posizione molto delicata, mentre i locali sono sesti.