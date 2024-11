Volley. Montesport cerca il bis. Timenet in trasferta

La Montesport questa sera alle 21, per il campionato di serie B1, ospita al Palasport di Baccaiano l’Ambra Cavallini Pontedera. Le ragazze di Barboni sono settime in classifica con 10 punti e cercheranno di migliorare la loro classifica. Le pisane sono penultime in classifica con 5 punti e cercheranno di allontanarsi dalla zona retrocessione. Arbitreranno Fantoni e Bertonelli. I’Giglio Castelfiorentino oggi pomeriggio, alle 18, riceverà alla Palestra Enriquez la prima della classifica, la Rimont Progetti di Genova, tutt’ora a punteggio pieno. Le castellane hanno solo 5 punti, ma ne hanno lasciati per strada diversi e pertanto si prospetta una partita non del tutto scontata. Arbitreranno Rizzi e Porti.

La Pallavolo Fucecchio, prima in classifica nel Girone A della serie C con 22 punti, riceve questa sera alle 21, alla palestra di via Leonardo da Vinci, la Chiantibanca Cus Siena che è undicesima in classifica con 7 punti. Le bianconere vorranno fare bottino pieno per mantenere il vantaggio sulla Timenet che le tallona a due punti, mentre le senesi cercheranno di allontanarsi dalla zona retrocessione. Arbitrerà Taddei. La Timenet Empoli è impegnata in trasferta a Firenze,alle 18, al PalaMattioli, dove incontrerà la Olimpia Poliri. Le giallonere sono impegnate nella rincorsa al primo posto con 20 punti, mentre le locali sono none in classifica con nove punti. Arbitrerà Verdi.

La Montelupo Città della Ceramica sarà in trasferta a Brozzi dove, alla palestra Duca d’Aosta, incontrerà le locali della Firenze Ovest. Le ragazze di coach Bardazzi sono reduci dalla prima vittoria in campionato e cercheranno di racimolare punti per allontanarsi dall’ultima posizione in classifica. Di fronte avranno le fiorentine che sono quarte con 15 punti. Arbitrerà D’Antoni. La Pallavolo Certaldo oggi pomeriggio, alle 18, sarà a Firenze, alla Palestra Fois di via Del Sarto per incontrare la Sales Volley Firenze. Le fiorentine sono quinte in classifica con 15 punti, mentre le ragazze guidate da coach Di Carlo hanno cinque punti e cercano di allontanarsi dalla zona retrocessione. Arbitrerà Lombardi.