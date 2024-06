Volley. Nasce MoRe, si parte dai giovani

La pallavolo si evolve, e nascono nuove realtà che servono a sviluppare meglio le opportunità che i nuovi scenari offrono: in questo contesto nasce l’avventura di MO.RE. Volley, la join venture presentata ieri a Reggio, nuovo progetto di collaborazione fra tre importanti realtà della pallavolo maschile emiliana, Pieve Volley, Scuola di Pallavolo Anderlini e Volley Tricolore Reggio Emilia. Il progetto nasce per dare ampia rilevanza ai giovani talenti della Pallavolo maschile, nati e cresciuti in due delle maggiori realtà giovanili del territorio reggiano e modenese, Pieve Volley ed Anderlini, mentre il Volley Tricolore, con la sua decennale esperienza di altissimo livello, costituirà l’apice del progetto con il campionato di Serie A2, grande opportunità di crescita e formazione per i giovani talenti in via di uscita dai settori giovanili.

Un’unione di intenti, quella siglata con MO.RE Volley, che acquisisce maggior valore in un periodo storico fatto di divisione e frammentazione, capace di andare oltre i confini, spesso accentuati nel mondo sportivo. Scendendo più nello specifico, il progetto vedrà la collaborazione delle tre società nell’allestire due formazioni di Eccellenza che prenderanno parte al Campionato Regionale di Under 17 e serie D, ed al Campionato Interterritoriale di Under 19 e serie C, con l’ulteriore possibilità di crescita e confronto tecnico attraverso la partecipazione alla Junior League, torneo Under 20 organizzato da più di 30 anni dalla Lega Pallavolo Serie A. Tanta qualità anche a livello di staff, con Andrea Tomasini nel ruolo di Capo allenatore e Cristian Bernardi che sarà Responsabile Tecnico: due nomi della pallavolo modenese che non hanno bisogno di grandi presentazioni e che vantano entrambi curriculum sportivo di altissimo livello. "Credo che sia un accordo che conviene a tutti – conferma Marco Neviani, direttore generale Anderlini – perché permetterà ai nostri ragazzi, una volta usciti dal percorso giovanile, di trovare sbocco in A2, ad un passo dalla Superlega, ed all’Anderlini di poter utilizzare il lavoro sul territorio svolto fino ad ora dal Pieve Volley, che non faceva attività d’eccellenza come noi."

Riccardo Cavazzoni