Volley. Nazionale juniores, brillano i Lupi. Premiati Mati Pardo e Luca Loreti

Due giovani componenti il sestetto titolare dei Lupi sono stati premiati in Nazionale Juniores. Si tratta del centrale Mati Pardo e del libero Luca Loreti, omaggiati al termine del Torneo Internazionale Wevza in quel di Francoforte, quali miglior centrale e miglior libero della manifestazione. Con loro ha fatto parte della spedizione azzurra in Germania il centrale Giacomo Russo, altro giocatore della Kemas Lamipel il quale, in biancorosso, fa parte sia della squadra militante in A2 che in quella di B. La Nazionale azzurra ha eliminato nel corso della manifestazione le seguenti squadre: Portogallo, Belgio, Germania e Svizzera, perdendo in finale per 3-2 contro la Francia. L’ultimo set si è chiuso sul 15-13 per i transalpini, a conferma di quanto sia stata lottata ed emozionante la gara. Pardo e Loreti sono sempre stati inamovibili nello schieramento azzurro, segnalandosi ad alti livelli, nonostante la giovane età. Mati Pardo, compirà 18 anni in agosto, è alto metri 2,03 possiede un fisico imponente ed è destinato a salire in Superlega già al termine di questa stagione. A Santa Croce l’atleta grossetano progredirà ulteriormente. Il 19enne libero Luca Loreti è invece alla seconda stagione nelle file della Kemas Lamipel, è alto metri 1,90: una statura ragguardevole per un giocatore di seconda linea, forte in ricezione e mobile in difesa. "I nostri tre atleti – ha fatto presente il club in una nota – hanno rappresentato i Lupi ai livelli più alti, un grande applauso e un grazie per aver portato i nostri colori su un simile palcoscenico". I Lupi giocheranno dopo domani alle 19 contro i friulani del Prata di Pordenone, il recupero della terza giornata di ritorno.

Marco Lepri