Volley Nel campionato di Prima Divisione ligure. Il Barbarasco Tresana nella tana del Tigullio

Questa sera alle ore 21, sul parquet del palazzetto dello sport di Santa Margherita Ligure torna in campo la compagine dell’Arredamenti Lorenzelli Elisa Podenzana Tresana, impegnata in trasferta contro i padroni di casa del Tugullio Sport Team. La partita, valevole per la sesta giornata di andata del campionato di Prima Divisione ligure (girone di Levante), mette a confronto, dopo la pausa dell’Immacolata Concezione, due formazioni decise a portare a casa l’intera posta in palio.

La compagine lunigianese sta attraversando un buon momento ed è reduce dalla vittoria al tie-break contro il Rainbow Spezia. Le ragazze allenate da Simoncini hanno tutte le carte in regola per allungare la striscia positiva per continuare l’inseguimento alla capolista Elsel Spezia, che guida la classifica con 4 lunghezze di vantaggio sul Barbarasco Tresana.

Ecco gli altri incontri che completano il quadro della sesta giornata: Admo Lavagna-Futura Ceparana; Elsel Spezia-Vdm Santo Stefano Magra; Le Fuoritempo Tecnocasa-S. Salvatore-Lunezia Volley; Mesco Queirolo Levanto-Sestri Levante e

Rainbow Sp-Psm Rapallo.