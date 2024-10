Volley, nel campionato under 16 la San Marco debutta contro il versilia nella palestra dell’Itis (ore 16) di avenza. Volpi: "Cercheremo di essere competitivi contro una realtà ben affermata»

E’ arrivato il momento di rompere il ghiaccio per le ragazze della formazione Under 16 della Pallavolo San Marco che questo pomeriggio inizieranno il proprio campionato di categoria. L’esordio stagionale avverrà in casa, alla palestra Itis di Avenza, con fischio d’inizio alle ore 16. Le avversarie di turno saranno le pari età del Versilia Pietrasanta Volley. Il roster avenzino che parteciperà al campionato, guidato dagli allenatori Gianluca Volpi e Monica Fiaschi, è formato dalle seguenti giocatrici: Rebecca Barattini, Alice Lencioni, Noemi Vatteroni, Anarita Nunes, Noemi Koku, Eva Fornari, Gaia Gabriele, Valentina Soci, Mathalie Cissè, Sofia De Blasio e Nicole Bedini.

Proprio il coach Volpi si è così espresso su questo inizio di torneo ed in particolare su questa prima giornata della Pallavolo San Marco: "Cercheremo di essere competitivi anche se sappiamo bene che il Vp Volley è una realtà affermata che sta facendo un percorso meraviglioso culminato con la promozione in Serie B1 della prima squadra. La nostra realtà è giovane ma siamo fiduciosi. Iniziamo la nostra terza stagione ufficiale e siamo anche noi curiosi di capire a che punto siamo".