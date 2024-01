Volley Nella rassegna di Serie C maschile. Massa Carrara cinica. Batte il Vintage Prato e balza al quarto posto

Vintage prato

0

Massa Carrara

3

VINTAGE PRATO: Biblioteca, Chiti, Cirocco, Cosentino, Giagnoni, Laliscia, Marzuoli, Papi, Parenti, Parentini, Poli, Vaccaro, Vannini, Vitrugno. All. Francesconi.

PALLAVOLO MASSA CARRARA: Aliboni, Bagnoli, Bibbiani, Briglia, Cantini, De Luca, Guadagnucci, Guidi, Haxhijmeri, Mosca, Passino, Podestà, Rustighi, Tussari. All. Cei.

Arbitri: Turturro e Pagliaro.

Parziali: 21-25, 20-25, 17-25.

PRATO – Altra vittoria della Pallavolo Massa Carrara che battendo il fanalino di coda del girone è risalita in classifica nel campionato maschile di Serie C, portandosi dal sesto al quarto posto. Il coach Luca Cei ha schierato un sestetto composto da Podestà, Briglia, Mosca (nella foto), Bagnoli, Tussari e Passino con Bibbiani libero. Nel corso del match sono entrati anche Aliboni e Rustighi.

"La prestazione non è stata brillante – ha ammesso il tecnico degli apuani – ma abbiamo portato a casa i tre punti dando continuità ai risultati. Nonostante la classifica sapevamo che Prato è una squadra ostica con due buone uscite in attacco ed arriva sempre a giocarsi i set punto a punto. Noi non abbiamo offerto una prova sufficiente in ricezione e ci siamo complicati la vita, soprattutto il primo e il secondo set, con errori diretti di troppo. Ci teniamo stretti il risultato con la consapevolezza di tornare a esprimere un livello di gioco più alto".