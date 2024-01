Volley Nelle rassegne di Seconda Divisione, Under 18 e 16 Robur, chiuso il 2023 senza subire sconfitte

Hanno avuto un ottimo impatto nel campionato femminile di Seconda Divisione le ragazzine terribili della Robur Massa che dopo essersi imposte nel match inaugurale contro la Virtus Carrarese per 3 a 1 (parziali 26-24, 15-25, 13-25, 17-25) hanno concesso il bis a pochi giorni di distanza facendo fuori la Pallavolo Orsaro per 3 a 0 (25-14, 25-14, 25-19). Va sottolineato in particolare che con quest’ultima vittoria la Robur Massa ha concluso il 2023 imbattuta considerando gli incontri disputati da Under 16 e 18 e appunto dalla Seconda Divisione con un totale di 20 successi consecutivi e di soli 4 set persi.

"E’ un anno da incorniciare – è il commento di Alessio Toracca che allena questo gruppo di atlete impegnato su più fronti –. Non pensavamo di riuscire a vincere tutte le gare anche se sapevo di avere a disposizione un gruppo interessante e futuribile. Adesso ci attendono due mesi davvero intensi. Gennaio e febbraio saranno decisamente impegnativi sotto tutti i punti di vista perché ci aspettano le fasi finali dei tornei Under 16 e 18 con date molto ravvicinate. Nel mezzo ci sarà la 2ª Divisione con partite di cartello che ci metteranno alla prova sia a livello tecnico che mentale. Sin qui abbiamo fatto un ottimo percorso e non vorremmo fermarci proprio sul più bello. Queste ragazze meritano di sognare ed il mio compito è quello di farle arrivare il più lontano possibile da queste categorie".

Nell’ultima gara il coach Toracca è riuscito a dare spazio a tutto il gruppo giocando l’ultimo set con sole ragazze Under 16. Il prossimo impegno del campionato di Seconda Divisione è fissato per l’11 gennaio alle ore 21 alla palestra del Cinquale contro la Carrarese Volley, anche lei a punteggio pieno dopo le prime due giornate.

Gianluca Bondielli