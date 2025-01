Volley. Netto 3-0 de I’Giglio

I’Giglio Castelfiorentino prosegue in questo finale di girone di andata la sua rincorsa verso posizioni più tranquille in classifica. A farne le spese sono state le liguri del Celle Varazze Volley che hanno subito una sonora sconfitta per 0-3 (20-25; 20-25; 23-25) che ha permesso alle biancorosse di Buoncristiani di portarsi in undicesima posizione con 13 punti. Questa volta le ragazze castellane non hanno avuto cali di concentrazione che erano costati punti preziosi nei primi turni e chiamano il loro pubblico per sabato prossimo al PalaBoccaccio per concludere serenamente il girone di andata.

La Timenet Volley Empoli ha agevolmente risolto l’incontro con il Bisonte volley di Firenze andando a vincere fuori casa per 0-3 (12-25; 14-25; 19-25) dopo poco più di un’ora di gioco. Continua il duello a distanza con l’Astra Chiusure Lampo con la quale condivide la prima posizione in classifica. La squadra invita i suoi sostenitori per sabato al PalAramini per l’ultima del girone di andata.

La Pallavolo Fucecchio ha superato brillantemente fuori casa, a Brozzi, lo scoglio della Firenze Ovest con un perentorio 1-3 (18-25; 23-25; 25-18; 21-25). La partita non ha avuto storia: solo nel terzo set le ragazze di Luca Orsolini hanno tirato il fiato per concludere poi facilmente il quarto set, conquistare i tre punti in palio e portarsi al quarto posto in classifica con obiettivo play-off.

L’A.P. Certaldo ha perduto nettamente il derby dei fiumi per 0-3 (10-25; 22-25; 14-25) contro la Valdarninsiemei. Solo nel secondo set le biancorosse hanno lottato punto a punto, ma hanno dovuto cedere alla prestanza fisica e tecnica delle avversarie. Montelupo Città della Ceramica ha risposato.

In campo maschile il Jolly Fucecchio, come da pronostico, ha vinto agevolmente l’incontro casalingo contro il Tomei Livorno, ultimo in classifica. Però ormai il campionato si avvia alla conclusione (mancano 4 partite) ed è molto diffcile pensare ad un inserimento nei play-off.