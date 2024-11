Volley Nuova partnership. Massa Carrara rafforza l’attività sul territorio con il sostegno di Fhp

La Asd Pallavolo Massa Carrara ha annunciato una nuova importante partnership per la stagione 2024/2025 che va a rafforzarne l’attività sul territorio. La massima realtà pallavolistica della provincia si è, infatti, legata alla Fhp, società che gestisce uno dei terminal merci del Porto di Carrara e che in Italia è il primo operatore nella movimentazione terminalistica di merci e materie prime destinate all’industria italiana e all’esportazione. Oltre al terminal cittadino, FHP opera nei porti di Livorno, Marghera, Chioggia e Monfalcone. La sinergia tra Pallavolo Massa Carrara è Fhp nasce dal comune impegno verso i giovani. "Siamo felici di poter collaborare con la Asd Pallavolo, dove, tra l’altro, giocano e si formano anche figlie e figli di dipendenti di FHP – ha dichiarato Carlo Freni, Executive Director di FHP a Carrara –. Abbiamo chiesto ai dirigenti della società sportiva che il nostro contributo economico sia messo a disposizione del settore giovanile perché investire sulle ragazze e sui ragazzi significa conferire loro fiducia e spazi di attività per diventare protagonisti importanti dello sviluppo della società del futuro, con i sani principi di uno sport di squadra come è la pallavolo".

Di questo nuovo prestigioso sponsor si è naturalmente detto soddisfatto il presidente del sodalizio pallavolistico apuano Alessandro Maneschi: "Un’altra grande azienda attiva sul territorio apuano ha deciso di contribuire allo sviluppo e alla crescita del nostro progetto sportivo e sociale e non possiamo che esserne orgogliosi. In particolare la società Fhp, come la Asd Pallavolo Massa Carrara, crede nei giovani e nel lavoro di squadra e ha per questo deciso di mettersi in prima fila al servizio di uno degli sport di squadra più praticati sul nostro territorio. La Pallavolo Massa Carrara vanta, infatti, oltre 220 atleti iscritti tra ragazzi e ragazze dai 6 anni in su e per il futuro mira ad attrarre sempre più giovani nel mondo della pallavolo. Da quando si è insediata questa nuova dirigenza, che ha un grande senso di appartenenza perché è composta tutta da ex giocatori della società, la crescita del settore giovanile è stata messa al primo posto rendendola il vero motore del nostro presente con la speranza che possa rappresentare il successo del nostro futuro. La conferma sta nel fatto che già adesso la nostra squadra maggiore, che milita nel campionato maschile di serie C, è composta quasi interamente da ragazzi del vivaio".