Volley, occasione Savino: "Serve concentrazione"

Dopo la sconfitta al tie-break di una settimana fa a Novara, nella prima giornata del girone di ritorno la Savino Del Bene, seconda in classifica con 30 punti, affronta oggi alle 16 (diretta su Dazn e vbtv) una nuova trasferta, a Cuneo, per incontrare la penultima con due sole vittorie e due sconfitte al quinto set in 13 partite. La squadra biancoblù si presenta con un roster parzialmente rinnovato a seguito degli scambi incrociati effettuati con Il Bisonte Firenze al quale è andata la centrale olandese Indy Baijens ma da cui sono partite il libero Manuela Ribechi e l’altra centrale Giulia Mancini che aveva iniziato il percorso in serie A proprio a Scandicci sette stagioni fa prima di passare a Cuneo nel 2018-19.

La partita, sulla carta abbordabile, offre alle ospiti la possibilità di consolidare la posizione in classifica, a +2 sul Volley Milano e a +3 sul Novara, ma Marco Gaspari mette in guardia la squadra: "Si ricomincia, nel girone di andata abbiamo fatto un percorso molto positivo; ora dobbiamo dare seguito al lavoro fatto ripartendo contro un avversario che è in lotta per non retrocedere. In questi giorni abbiamo messo carichi importanti sulle gambe perché venivamo da un lungo periodo in cui abbiamo affrontato una gara ogni tre giorni; sarà molto importante tenere la concentrazione alta dall’inizio alla fine".

Oltre a Mancini l’altra ex della sfida è Agnese Cecconello, centrale classe ’99, che prima di approdare a Cuneo, aveva giocato a Scandicci nel campionato 2020-21. Nel girone di andata le biancoblù si imposero per 3-0 con Antropova MVP del match con 18 punti; delle piemontesi le più incisive furono l’opposto serbo Bjelica (12) e la centrale olandese Polder (10).

Franco Morabito