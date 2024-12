Volley, Pasquali Cento a segno con la San Pio X

La Pasquali si aggiudica il derby ad alta quota con l’Arredo Uno, conquistando tre punti pesanti che le consentono di agganciare proprio la San Pio X al terzo posto del campionato di serie C maschile a quota 16 punti. A -7 dalla capolista Pietro Pezzi Ravenna, che finora ha vinto otto gare su otto, e -3 dalla Paolo Poggi Volley. Nella palestra di Corporeno la Benedetto Volley – reduce da un successo al tie break dal sapore agrodolce contro il fanalino Sesto Imolese – ritrova lo spirito dei giorni migliori, con Lotti schierato in regia che distribuisce in maniera sapiente il gioco per gli attaccanti della squadra di Boncompagni, tutti autori di una prestazione maiuscola. Tutto gira alla perfezione per i padroni di casa: Mazzanti, Bonavita e Bonazzi eludono il muro avversario andando a segno con continuità. Il primo set finisce nelle mani della Pasquali 25-20, mentre nel secondo la San Pio X arriva a quota 22 senza però riuscire a rimettere il match in equilibrio. È il terzo parziale quello più emozionante, con l’Arredo Uno determinata a riaprire i giochi. Ma sul 22-22 coach Boncompagni affida l’orchestra a Ferriani che guida il sestetto centese verso la bagarre dei vantaggi, dove la spunta con la Pasquali con un tiratissimo 27-25 per il definitivo 3-0. In casa Benedetto Volley spiccano i 15 punti realizzati sia da Bonavita che da Mazzanti, mentre Bonazzi arriva a quota 12.

Come previsto, la Niagara torna a mani vuote da Ravenna, dove la capolista Pietro Pezzi si impone con un netto 3-0. Ma dopo il pesante 25-13 del primo set, i giovanissimi granata se la giocano alla pari costringendo la prima della classe a sudare per aggiudicarsi gli altri due parziali (25-23 e 25-23). La Niagara è undicesima con otto punti all’attivo, frutto di tre vittorie e cinque sconfitte. Nel prossimo turno, giovedì alle 21,15 a Pontelagoscuro l’Arredo Uno San Pio X ospiterà proprio la corazzata Pietro Pezzi. Pasquali e Niagara invece torneranno in campo sabato, rispettivamente alle 17 a Ravenna sul campo dell’Orbite e alle 20,30 alla palestra Bonati contro Consar Ravenna.

s. m.