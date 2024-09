Volley, pensando all’A2. Cbf Balducci convincente

Cbf Balducci

4

Clementina

0

CBF BALDUCCI HR : Bresciani (L), Battista 11, Morandini n.e., Bonelli, Mazzon 10, Orlandi 1, Bulaich 8, Braida 3, Busolini n.e., Fiesoli 6, Sanguigni 3, Caruso 20, Decortes 9. All. Lionetti.

CLEMENTINA: Fabbo 1, Boeari 1, Sorana, Bastari (L), Belegni 1, Casarin 5, Usberti 11, Luciani 1, Barbolini 4, Giuliani, Sposetti (L), Malatesta 5, Calza n.e., Tomasetig 2. All. Moretti.

Parziali: 25-14, 25-17, 25-16, 25-10.

Secondo convincente test per la Cbf Balducci, il primo di fronte ai tifosi di casa, accorsi in buon numero al palas: le arancionere superano in tutti e quattro i set (4-0) disputati nell’allenamento congiunto la Clementina Castelbellino-Moie, formazione di B1. Spazio a tutta la rosa a disposizione di coach Lionetti, ai box Busolini e Morandini. Sabato 21 si replica a Macerata stavolta con le pari categoria della Omag-Mt San Giovanni in Marignano. Coach Lionetti schiera Bonelli-Decortes, Mazzon-Caruso, Battista-Fiesoli, Bresciani libero. Parte subito forte nel primo set la Cbf con il turno al servizio di Decortes (6-0), Battista concretizza in contrattacco per il 10-2, Caruso piazza il primo tempo del 14-5. La Cbf Balducci è padrona della situazione e chiude il set. La Cbf Balducci scappa sul 7-3 nel secondo set, Caruso e Battista fermano Barbolini a muro (10-6). Tomasetig ferma Caruso (10-8), Decortes non trova la riga (11-10), poi Malatesta sbaglia 14-11. Decortes mette a terra il 21-15: l’opposta arancionera firma due ace consecutivi (23-16), chiude ancora lei 25-17. Nel terzo set c’è Bulaich per Battista, più equilibrio nel parziale (7-7), poi il break di Decortes al servizio (13-10) subito rimontato da Malatesta (13-13). C’è spazio per il doppio cambio con Battista opposta e Braida in regia, dentro anche Orlandi per Mazzon. Nel finale sale in cattedra Caruso: con i suoi colpi la Cbf va sul 22-15 e poi piazza la fast del 25-16. Nuova formazione nel quarto set per la Cbf con Braida-Battista, Orlandi-Caruso, Bulaich-Sanguigni (sempre Bresciani libero).