Volley, per il Bisonte buona la prima

Firenze, 6 ottobre 2024 – Grandi emozioni e spettacolo a Palazzo Wanny. Il Bisonte Firenze vince al tie break la sua prima di campionato al termine di un match incredibile e bellissimo durato 2 ore e 43’, ricco di colpi di scena e di adrenalina. Siamo solo all’inizio ma la squadra ha già dato prova di grande carattere, mai doma, riuscita a ribaltare il risultato nel primo set quando stava perdendo 21-24 e a rimontare l’1-2 quando sembrava che Vallefoglia stesse per ipotecare i tre punti. E nel quinto set le ragazze di Bendandi hanno dimostrato la forza di un gruppo che crede in sé stesso e sa esprimersi al meglio anche nelle situazioni difficili.

Il Bisonte scende in campo con questo sestetto: Agrifoglio in palleggio, Malual opposto, Butigan e Mancini al centro, Cagnin e Davyskiba in posto quattro; libero Giulia Leonardi. Vallefoglia risponde con Perovic in regia, Storck opposto, Giovannini e Lee schiacciatrici e De Bortoli libero.

Le fiorentine partono bene, la varietà degli schemi mettono in difficoltà Vallefoglia che, dopo un primo aggancio sul 5-5 tornano in parità sul 10-10. La squadra di casa mette all’attivo gli attacchi di Mancini, Cagnin e Davyskiba che sfruttano al meglio i suggerimenti geniali e imprevedibili di Agrifoglio. Ma la vera arma vincente della squadra è la difesa a muro: reparto, questo, sul quale Bendandi ha lavorato molto sino dal suo arrivo. Al termine del set, infatti, ne conteremo 6 a punto contro lo zero delle pesaresi. La partita procede con scambi pregevoli e con un sostanziale equilibrio fino al 21-21 quando Vallefoglia scappa sino al 21-24 col servizio a disposizione. Per Il Bisonte sembra finita ma nel momento di buio la squadra accende la luce. Bendandi chiama il time out, fa entrare Bechis al posto di Agrifoglio e succede l’incredibile: Perovic spedisce la battuta in rete, Lee schiaccia fuori, e Davyskiba con due punti consecutivi conquista il pareggio e poi va sul 25-24. Mancini sbaglia il servizio e sfuma il primo set point (25- 25) ma Firenze lo riconquista grazie ad un’altra battuta che finisce in rete, questa volta di Lee. E questa volta è il muro vincente di Nwakalor su Giovannini a regalare a Il Bisonte il punto dell’1-0.

Il miracolo non si ripete, nel secondo set Il Bisonte è in affanno, ha speso molto, Vallefoglia l’aggredisce e la lucidità delle biancocelesti non è più quella di prima, cala l’efficienza a muro e anche in ricezione e in attacco si aprono alcune falle: 1-1. La squadra di Pistola si aggiudica anche il terzo set anche se questa volta le fiorentine oppongono una maggiore resistenza: 15 a 18 i punti in battuta, 3 a 3 i muri. Si arriva così alla quarta frazione nella quale le padrone di casa ritrovano il coraggio e la grinta, rincorrono le ospiti fino al 13-14, agguantano il pari e sorpassano con l’attacco di Cagnin, un muro vincente di Butigan e l’errore di Giovannini. Sul 19-16 per Il Bisonte la partita si riscalda, lo spettacolo diventa avvincente, la squadra ritrova sorprendentemente le energie che credevamo esaurite. Due bordate di Nervini ed è 23-19. Vallefoglia non molla ma non lo fa neppure Il Bisonte che sul 26-25 sfrutta il set point con Cagnin e guadagna con grande merito il 2-2.

Si va al tie break. A questo punto entra in ballo anche l’orgoglio. La successione dei punti è avvincente, il silenzio a Palazzo si alterna alle grida; dal 9-9 si accendono i fuochi, il Bisonte non lascia più il comando e Malual, top scorer con 21 punti, firma il 15-12 del trionfo. Fra le fiorentine, in doppia cifra anche Nervini (15), premiata MVP, mentre nel Vallefoglia Lee ha chiuso a 19, Giovannini a 18 e Storck a 16. Il Bisonte ha vinto nettamente anche la sfida a muro (15-5) e si è ben espressa in ogni reparto.

IL BISONTE FIRENZE 3-MEGABOX DEL SAVIO VALLEFOGLIA 2

IL BISONTE FIRENZE: Acciarri 2, Malual 21, Butigan 15, Leonardi (L1), Battistoni ne, Giacomello

ne, Nervini 15, Mancini 7, Ribechi (L2) ne, Cagnin 9, Agrifoglio, Davyskiba 8, Bechis 2. All.:

Bendandi

MEGABOX DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Bici 1, Feduzzi (L2) ne, Michieletto, Giovannini 18, De

Bortoli (L1), Candi 11, Torcolacci ne, Perovic 6, Storck 16, Kobzar, Weitzel 11, Lee 19. All.

Pistola

Arbitri: Serafin, Simbari

Parziali: 27-25, 21-25, 19-25, 27-25, 15-12