Volley Per l’Asp Montelupo non c’è scampo. Pronostico azzeccato sul campo del Pietro Larghi

PIETRO LARGHI

3

MONTELUPO

0

PIETRO LARGHI: Bianciardi, Callaioli, Ghiribelli, Maffei, Moroni, Mugnaini, Myftari, Picchioni, Poli, Spinella, Pettini (L1), Cannoni (L2). All. Francioli.

ASP MONTELUPO CITTÀ DELLA CERAMICA: Boldrini, Ceriello, Consigli, Desideri, Luciano, Paciscopi, Palmerini, Profeti, Rigatti, Tasselli, Zaraffi, Martini (L1), Vettori (L2). All. Bardazzi Panti.

Arbitro: Scirè di Pisa.

Parziali: 25-19; 25-16; 25-17.

COLLE VALDELSA – Il pronostico si è rivelato veritiero per l’Asp Montelupo sul campo del Pietro Larghi: la classifica alla vigilia del match vedeva le valdelsane a 32 punti e le montelupine a chiudere la graduatoria con 6 punti e alla fine il risultato è stato di 3-0. Le padrone di casa partono forte anche se Montelupo non resta molto indietro (5-2, 10-6, 15-10) ma il distacco non viene colmato e così le locali si aggiudicano la prima frazione per 25-19. Ancora più netto il dominio del Pietro Larghi nel secondo set che termina 25-16 e dal quale i due tecnici iniziano a fare molte sostituzioni. Il giro dei cambi prosegue anche nella terza frazione, dove il copione è sempre lo stesso fino al 25-17 finale.