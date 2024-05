Volley per sordi. Prima il raduno azzurro. Poi Caboni volerà nell’isola di Okinawa per i Mondiali

La maglia azzurra è diventata una piacevole consuetudine. Ma è soprattutto un’emozione che si rinnova di stagione in stagione, a caccia di quell’acuto più volte sfiorato e non ancora raggiunto, nonostante medaglie e piazzamenti non siano mai mancati. C’è un’altra chance alle porte: Vanessa Caboni (nella foto) e la nazionale femminile sorde di pallavolo ci riproveranno a breve: inizia l’avventura per andare alla conquista del mondiale in Giappone, che si disputerà nell’isola di Okinawa, dal 21 al 30 giugno a in quel di Tomigusuku. Mancano venti giorni all’appuntamento, ma l’avventura inizia oggi: con il raduno a Fiume che terminerà domenica a cui seguirà un secondo e ultimo raduno a Castelnovo de Monti, in provincia di Reggio Emilia, tra il 13 e il 17 giugno.

"Gioco con la maglia azzurra dal 2015 – racconta Vanessa. Le azzurre terminarono quinte –. Da lì in poi sono sempre stata convocata e abbiamo vinto tre medaglie: nel 2017 a Samsun, in Turchia, alle Olimpiadi, nel 2021 ai mondiali in Italia e nel 2022 alle Olimpiadi in in Brasile. Due argenti in Italia e Brasile, un bronzo in Turchia".

Manca l’oro, il sogno cullato da Caboni in vista del mondiale in Giappone, lei che è sempre stata più forte degli infortuni: un’operazione al crociato, uno al menisco e quest’anno una lesione muscolare al al polpaccio a San Giovanni, dove ha militato come centrale della squadra di serie C.

"Mi sto facendo aiutare anche da un personal trainer per recuperare al meglio e non posso che ringraziare l’azienda per cui lavoro che mi supporta nella mia attività di atleta semiprofessionista. Questo weekend sarò in ritiro perché ho un obiettivo fisso che vorrei raggiungere con le mie compagne". L’obiettivo si chiama mondiale.

Marcello Giordano