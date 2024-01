Volley. Prato in bilico per la salvezza. Cede anche con il Foligno

Sconfitta che lascia l’amaro in bocca quella rimediata dal Volley Prato in terra umbra. Un ko per 3-1 che significa restare ancora invischiati nella lotta per non retrocedere del campionato di serie B nazionale maschile. Una sconfitta frutto soprattutto di una prima frazione maledetta per la Kabel, che si era ritrovata in vantaggio 20-22 per poi perdere 26-24 ai vantaggi. A seguire Foligno vola sulle ali dell’entusiasmo e piazza il bis al ritorno in campo per 25-16, salvo poi subire il ritorno di Prato nella terza frazione per 25-27. I lanieri però pagano lo sforzo nel quarto set, con i locali subito in fuga 6-3. Nonostante il tentativo di reazione pratese, Foligno scappa 19-11, la Kabel si illude sul 19-13, poi

il parziale si assesta sul 22-16 e infine l’Italchimici chiude

la contesta 25-18 portando

a casa il bottino pieno.

Il tabellino.

ITALCHIMICI FOLIGNO: Maracchia, Dipasquale, Carbone, Merli, Beddini, Gallo, Schippa, Basco, Guerrini, Morosi, Faba, Bucciarelli, Buttarini, Scialò. All. Provvedi.

KABEL VOLLEY PRATO: Alpini M., Alpini l., Corti, Maletaj, Conti, Mathurin, Villani, Pontillo, Maranghi, Marini, Tempestini, Civinini J., Civinini M., Bandinelli. All. Novelli. Arbitri: Giannini e Cannas Parziali: 26-24; 25-16; 25-27; 25-18.