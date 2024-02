Volley: presentato l’appuntamento di maggio in programma tra l’Altotevere umbro e la Valtiberina toscana. Finali nazionali Under 19 anche a Sansepolcro

SANSEPOLCRO

C’è anche il palazzetto dello sport di Sansepolcro fra i cinque impianti che da martedì 14 a domenica 19 maggio ospiteranno le finali nazionali maschili Under 19 di pallavolo, che porteranno nell’Alta Valle del Tevere tosco-umbra le migliori espressioni nazionali della categoria. Un grande evento non soltanto sportivo, perché vi saranno ricadute anche a livello turistico. Nello specifico, arriveranno 27 squadre e 378 atleti in totale, più altre 1200 persone stimate fra addetti ai lavori e famiglie, per un totale di 95 gare più la finale. Artefice di questa operazione, assieme al Comitato Regionale Umbro della Fipav, è la Pallavolo San Giustino, realtà capofila in ambito locale con la formazione maggiore che sta disputando una stagione da vertice nel campionato di Serie A3 Credem Banca. E proprio il palasport di San Giustino sarà il "campo centrale" della situazione, ma si giocherà anche nell’impianto di Selci Lama e poi negli altri due di Città di Castello, il pala "Andrea Ioan" e il PalaFemac di Trestina.

La New Volley Borgo Sansepolcro del presidente Alessandro Celli è una delle quattro società di supporto, assieme a Città di Castello Pallavolo, Trestina Volley e ovviamente Pallavolo San Giustino. Una eccezionale sinergia fra tre Comuni che dimostra, anche a livello agonistico, quanta voglia vi sia di continuare a lavorare in rete, dopo la pur sempre bella esperienza della candidatura del comprensorio a capitale italiana della cultura 2026. Sull’abbattimento dei confini di campanile e soprattutto di quelli politico-amministrativi hanno insistito nei loro interventi i tre sindaci: Paolo Fratini per San Giustino, Luca Secondi per Città di Castello e Fabrizio Innocenti per Sansepolcro. "Collaboriamo fra di noi su più tematiche per fare crescere insieme questa valle", hanno rimarcato sabato mattina in occasione della conferenza stampa di presentazione dell’appuntamento.