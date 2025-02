VOLLEY PRIMA DIVISIONE FEMMINILE. Elsel fa il colpaccio a Barbarasco. Tre passi avanti verso la vetta

Podenzana Tresana 1

Elsel Spezia 3

(26-24; 14-25; 20-25; 17-25)

PODENZANA TRESANA: Cuffini 2, Sorrentino, Lavarra 17, Bertoli 17, La Mattina 3, Giannoni V. 2, Erta 7, Musetti, Goy 2, Signorini, liberi Tonarelli e Giannoni F. All. Simoncini

ELSEL LA SPEZIA: Portoghese 2, Navalesi 6, Bertolini 6, Carnieri 17, Accogli 11, Panciroli 19, Strenta 2, liberi Rocca e Fantinati; n.e. Ghirarduzzi e Cimi. All. Boschi

Arbitro: Ciancia.

BARBARASCO – Dopo aver perso sul filo di lana il primo set, nel recupero della settima giornata del campionato la Elsel Spezia ha dominato in trasferta sul Podenzana Tresana, chiudendo il match sull’1-3 in suo favore. Le spezzine, che nel weekend precedente avevano vinto 3-0 il derby provinciale col Lunezia a Riccò del Golfo, sono scese in campo con capitan Portoghese al palleggio e Navalesi opposto, con Carnieri e Bertolini al centro, con Accogli e la ’top scorer’ della serata Panciroli di banda. Nel corso del match è entrata un paio di volte in battuta Strenta. Nell’anticipo dell’11° turno il San Salvatore ha battuto 3-1 il S. Margherita Ligure, riappropriandosi momentaneamente della vetta, in attesa dell’esito della gara delle ragazze di Boschi impegnate in trasferta domani alle 20 contro il Levanto.

Classifica: San Salvatore 30, Elsel La Spezia, Admo Lavagna 23, Sestri Levante 22, Podenzana Tresana 15, Futura Ceparana e Rainbow La Spezia 14, Vdm S. Stefano Magra 12, Tigullio S. Margherita Ligure 10, Psm Rapallo 8, Levanto 5, Lunezia 0.

Ilaria Gallione

Nella foto: Matilde Panciroli (Elsel)