Volley Prima divisione ligure. Podenzana Tresana: netto successo contro il Rapallo

PODENZANA TRESANA

3

PSM RAPALLO

0

PODENZANA TRESANA VOLLEY: Barbieri, Cariplo, Leonardi,

Allegretto, Esposito, Boricean, Giannoni, Venè, Giubilato, Giannini. All. Saccomani; vice Faouzi.

PSM RAPALLO: Passarelli, Arpe, Cesaretto, Buresta, Daneri, Landini, Pe, Podda, Ravagnati, Viacava, Vaccaro, Locatelli, Panzari. All. Boldrini, vice Simonetta.

Arbitro: Mancuso.

Parziali: 25-9/25-6/25-11.

BARBARASCO – Il Podenzana Tresana stravince l’anticipo della giornata di Prima Divisione ligure contro la Psm Rapallo. Un risultato che mantiene le rossoblù in seconda posizione in classifica insieme a una Elsel Spezia che peraltro deve recuperare la partita rinviata col Sestri Levante. La gara non ha avuto mai storia, tre set vinti agevolmente dalla squadra di coach Franco Saccomani (nella foto).

Altri risultati dell’ottava giornata: Admo Lavagna-Futura Ceparana 1-3, Colombiera Project Ameglia 3-0, Vdm Spezia-Rainbow La Spezia 3-0, Zephyr Vdm Santo Stefano-Pro Recco 3-0.

Classifica; Colombiera punti 21, Elsel e Podenzana

Tresana 20, Zephyr 15, Sestr1 L. 13, Futura C. 11, Rainbow Sp e Admo L. 10, Psm Rapallo 8, Vdm Spezia 6, Vdm 3, Avis Casarza Ligure 1, Pro Recco 0.