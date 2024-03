Volley: quattro giocatrici del Casalmaggiore (Serie A) in visita alla Saturno Guastalla. Un abbraccione alle campionesse

Tradizionale visita, mercoledì pomeriggio alla palestra Bruno Rossi di Guastalla, per le atlete della Trasporti Pesanti Casalmaggiore, formazione di Serie A di pallavolo femminile, accolte dalle ragazzine del Volley Saturno. La collaborazione con il diesse del team lombardo, il guastallese Giovanni Ghini, rende possibile queste visite ogni anno, con grande soddisfazione per le giovanissime atlete. Le campionesse si sono intrattenute al termine dell’allenamento dell’Under 11 e prima della semifinale di federazione Under 14 fra Saturno e Roteglia. Le ragazze di Ghini hanno rivolto alle squadre un grosso "in bocca al lupo", mentre le padrone di casa hanno rivolto un augurio alle atlete della A per il prossimo campionato, dopo la metà classifica ottenuta nel torneo appena concluso. All’incontro hanno partecipato Emma Cagnin, Valentina Colombo, Linda Manfredini e Josephine Obossa.

a.le.