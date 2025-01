Volley. Riparte la pallavolo. C’è il "derby dei fiumi»

Ripartono i campionati di volley ed in serie B1 la Montesport sarà questa sera, alle 21, al PalaGalli di San Giovanni Valdarno, per incontrare le locali della Bindi SPA Passione Valdarno. Le aretine sono quinte in classifica con 19 punti, tallonate ad un punto dalle montespertolesi che sono in un buon momento di forma. Obiettivo: agganciare le posizioni di vertice della classifica. Arbitreranno Mantegna e La Mantia.

In serie B2 I’ Giglio di Castelfiorentino questa sera, alle 21, sarà a Celle Ligure dove, al Palasport, incontrerà la Celle Varazze Volley. Le biancorosse sono undicesime in classifica con 10 punti, mentre le avversarie sono quattordicesime con quattro punti. Le ragazze di Buoncristiani sono decise a migliorare la classifica alla quale mancano diversi punti. Arbitreranno Cutruzzulà e Tamburis.

In serie C femminile, la Timenet Empoli è impegnata oggi pomeriggio alle 18 al PalaWanny di via del Cavallaccio a Firenze contro il Bisonte Volley Company. Le giallonere sono prime in classifica con 32 punti, mentre le avversarie sono penultime con sette punti. Il pronostico è a favore delle empolesi, impegnate in una lotta a due per la testa con l’Astra Chiusure Lampo. Arbitrerà Sciortino. La Pallavolo Fucecchio è impegnata in trasferta a Brozzi, alla Palestra di Piazza 1° maggio alle 18, contro la Firenze Ovest. Le bianconere, che hanno 25 punti, cercheranno di uscire dal periodo poco brillante che stanno attraversando per riagganciare le posizioni che avevano fino a qualche turno fa. Arbitrerà Del Feo.

L’A.P. Pallavolo Certaldo oggi pomeriggio alle 18.00 riceve al PalaBoccaccio la Valdarninsieme per il derby dei fiumi. Le valdelsane hanno 7 punti in classifica contro i 14 delle fiorentine, ma cercheranno di guadagnare punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Arbitrerà Cardini. La Montelupo Città della Ceramica riposa.

In campo maschile il Jolly volley Fucecchio alle 21.15 riceverà alla palestra di Via L.da Vinci l’IES Tomei di Livorno, ultima in classifica. I bianconeri sono ormai lontani dalle prime della classifica dopo un campionato che si sta rivelando deludente. Arbitreranno Russo e Brachi.