Volley Robur, due sconfitta e una vittoria. PIù ombre che luci nel campionato di serie D

Prosegue con più ombre che luci il percorso nel campionato femminile di serie D della Robur Massa. Nelle ultime tre giornate per le biancorosse sono arrivate due sconfitte in trasferta inframmezzate da una vittoria casalinga. Le atlete di Massimo Ramori sono crollate senza appello a Capannoli contro la formazione di casa che si è imposta per 3-0 (parziali 25-17, 25-14, 25-22). La riscossa è arrivata la settimana seguente con il bel successo ottenuto nella palestra amica della Bertagnini ai danni della malcapitata Ambra Cavallini Volley, messa sotto per 3-1 (parziali 25-18, 25-20, 10-25, 25-19). Nell’ultima uscita le ’tartarughine’ hanno dovuto lasciare ancora il passo, stavolta alla Zuma Pallavolo Castelfranco che ha chiuso con un secco 3-0 (parziali 15-16, 25-11, 25-23) il match disputato a Castelfranco di Sotto. La Robur Massa per il momento non sta andando a gonfie vele ma mantiene pur sempre quattro squadre sotto di lei. Sabato sarà di scena in casa (ore 21) contro il Luca Consani Grosseto che è ultimo in classifica e non ha ancora fatto punti dopo 7 gare. Una ghiotta chance per le massesi.