Volley, San Miniato. Folgore Pallavolo. Festa per i 60 anni

Anniversario speciale per la Folgore Pallavolo di San Miniato che oggi festeggia 60 anni di onorata attività. Un traguardo davvero rilevante per la nostra società. Stasera sarà grande festa presso la palestra "Don Vivaldi" (via dei fossi, nei pressi della scuola Media per intenderci), con i dovuti festeggiamenti per questo straordinario traguardo che deve essere celebrato a dovere. "A partire dalle 18.30 – spiega la società in un comunicato – , nell’impianto dedicato al fondatore del sodalizio giallorosso ci sarà una tavola rotonda, dove saranno ripercorsi i vari anni di attività della Folgore, dal 1964 fino ai giorni nostri. Saranno presenti autorità, personaggi del mondo della pallavolo e tanti atleti, dirigenti e allenatori che hanno scritto pagine importanti della storia giallorossa".

Tra gli ospiti speciali due atleti che hanno reso lustro a San Miniato: il centrale Simone Buti, atleta della massima serie e della Nazionale e Silvia Lotti, trascorsi in A1, A2 e in Azzurro Juniores. "Sarà la festa di tutti coloro che, nel passato e nel presente, hanno fatto parte della Folgore – aggiunge ancora la società – : vi aspettiamo numerosi". Dopodiché ci sarà spazio per un aperitivo fuori dalla palestra, per una serata di inizio estate, dedicata ad una società che, da 60 anni, fa pallavolo maschile e femminile a San Miniato, risultando una delle più longeve e attive del panorama regionale.

Ultimo successo la promozione in serie C del team femminile. Un grande sodalizio sportivo che non hai mai perso un briciolo del suo entusiasmo che nella sua ultra decennale attività ha accolto, allenato e appassionato alla pallavolo decine di bambini e bambine orgogliosi di vestire la casacca giallorossa.

Stefania Ramerini