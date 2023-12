Volley seria A2. Lupi al PalaParenti per l’operazione rilancio

Oggi pomeriggio alle 16 i Lupi ricevono al PalaParenti la capolista Grottazzolina. I marchigiani provengono dalla A3 e, integrando un buon organico, con ottimi acquisti, sono balzati in vetta alla serie cadetta, con un perentorio inizio di stagione. Le due squadre si conoscono dagli anni Novanta, esattamente dal campionato di B 1994-95 vinto dai biancorossi di Zecchi, i quali si imposero ambe due le volte sulla compagine ascolana. Successivamente Grottazzolina passò sotto la provincia di Fermo ed eravamo già nel terzo millennio. Dal 2000 a oggi c’è sempre stato equilibrio nei confronti diretti fra le due contendenti. I marchigiani sono allenati da Ortenzi, un tecnico che sa il fatto suo e che a Grottazzolina è un po’ come Zambonardi a Brescia: una specie di istituzione. “Grotta”, come dice la classifica, è squadra solida ed equilibrata. La Kemas Lamipel è reduce da tre vittorie consecutive per 3-0 a danno di Castellana Grotte, Porto Viro e Brescia, che l’anno risollevata in graduatoria, dopo un inizio tormentato. I conciari, per rilanciarsi compiutamente, dovrebbero imporsi sui fermani, con una prestazione di alto livello. Giocheranno: Coscione-Lawrence, Mati-Cargioli, Colli-Allik e Loreti libero.