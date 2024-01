Volley seria A2. Lupi domani a Ravenna. E’ tempo di vendetta

Quarta di ritorno, i Lupi giocano domani a Ravenna contro la quarta in classifica. All’andata, i romagnoli si imposero per 3-0, relegando la Kemas Lamipel all’ultimo posto. Fu quello il punto più basso dei biancorossi che, al turno successivo schierarono l’estone Allik, giunto a rafforzare l’organico. In poche settimane i Lupi avrebbero recuperato Colli, schierando così due attaccanti-ricettori di riguardo. La successiva e graduale maturazione di giovani emergenti, quali Lawrence, Mati Pardo e Loreti, avrebbe permesso a Coscione, Cargioli e soci di riprendersi perentoriamente in dicembre, dando vita ad una serie di vittorie. Nelle ultime sette giornate i conciari hanno vinto sei volte, perdendone una. Domani a Ravenna si prospetta un confronto intrigante. Si giocherà al Pala De André dove, al loro debutto in Italia, nel settembre del 1990, in una gara di Coppa Italia, debuttarono nelle file ravennati, due astri del panorama internazionale: gli statunitensi Kiraly e Timmons. Non due qualsiasi. Era il Messaggero Ravenna di Raul Gardini. Di là dalla rete la Codyeco Lupi di Weber e Cuminetti, dei fratelli Bachi, di Muredda e di Gigante, tale di nome ma non di fatto.

Marco Lepri