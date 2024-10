Volley serie A1 femminile. Bartoccini con Bergamo. Brividi al PalaBarton

Sta per scadere il conto alla rovescia puntato sull’esordio nel campionato di serie A1 femminile e la matricola Bartoccini Mc Restauri Perugia si appresta a viverlo tra le mura amiche. Si gioca domani (ore 17) contro Bergamo, squadra classificatasi terzultima nella scorsa stagione, per cui probabilmente non proibitiva neppure in questo anno. Alla vigilia l’allenatore Andrea Giovi afferma: "Siamo solo all’inizio e non abbiamo tanti riferimenti per studiare le avversarie. Le lombarde sono una formazione nuova e giovane, ma pensiamo più che altro a quello che dobbiamo fare noi. Le nostre ragazze sono reduci da due settimana di lavoro costante e continuo. Le difficoltà ci sono ma dobbiamo essere bravi a tenerle più nascoste possibile, poi sarà sempre il campo ad esprimere il verdetto finale. In questo avvio, con tre partite casalinghe consecutive, sarà importante sfruttare il fattore campo. Il nostro pubblico ci segue con affetto e passione e noi lo avvertiamo".

A parlare dell’atmosfera che si respira è stato anche il vicepresidente Gianluca Gargaglia: "Voglio fare un augurio a tutte le ragazze e lo staff per l’avvio di questo campionato. Si dice sempre che il precampionato conti relativamente, anche se serve per rodare la squadra e tutti i suoi meccanismi. Il mio auspicio è che la nostra squadra sia già abbastanza rodata tanto da poter affrontare nel migliore dei modi questi primi tre impegni casalinghi contro Bergamo, Vallefoglia e Conegliano Veneto. Ho piena fiducia nel lavoro di coach Andrea Giovi e del suo viceallenatore Guido Marangi. Credo molto nel loro lavoro da un punto di vista tecnico e tattico ma soprattutto umano. Sapranno creare quel senso di unità e di coesione che abbiamo visto e respirato lo scorso anno".

Alberto Aglietti