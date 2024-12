Volley serie A1 femminile. Bartoccini, con Roma obbligo vittoria

PERUGIA – La serie A1 femminile gioca un turno decisivo per il prosieguo della stagione e la Bartoccini Mc Restauri Perugia a Pian di Massiano (ore 18) affronta con rinnovato ottimismo l’avversaria Smi Roma, fanalino di coda attuale della classifica. Il compito è alla portata delle umbre che però sanno di avere di fronte una rivale che sta superando i molteplici problemi di infortuni che l’hanno colpita. Le padrone di casa allenate da Andrea Giovi si sono preparate al confronto ben sapendo che dovranno offrire una prestazione di sostanza per incidere sulle sicurezze avversarie. Le umbre, in caso di bisogno, potranno puntare sulla solidità in ricezione e sulla concretezza in attacco della schiacciatrice Gaia Traballi. Le laziali allenate dal tifernate Giuseppe Cuccarini hanno vinto all’esordio stagionale ma poi hanno infilato una serie di otto turni negativi. Tra le ospiti ha convinto l’opposta ceca Gabriela Orvosova . Arbitri: Mauro Goitre (TO) e Roberto Boris (PV). Perugia: Ricci - Nemeth, Cekulaev - Bartolini, Ungureanu - Gardini, Sirressi (L). Roma: Mirkovic - Orvosova, Rucli - Ciarrocchi, Rotar - Salas, Zannoni (L).