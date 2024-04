Volley serie A1 femminile. Bartoccini, Sirressi c’è

PERUGIA – È arrivato l’annuncio più atteso dai tifosi della Bartoccini Fortinfissi Perugia. Per la prossima serie A1 femminile ci sarà ancora il capitano e libero Immacolata Sirressi che ha detto: "Poco prima che finisse il campionato il d.s. Ambroglini mi ha detto che non poteva immaginare la squadra senza di me. Mi è sembrata la scelta più giusta continuare ad indossare questa maglia. In A1 ci vogliono giocatrici tecnicamente forti, ma penso che a fare la differenza sarà la coesione del gruppo. Dietro alle squadre di prima fascia potrebbe esserci tanto equilibrio. Abbiamo un vantaggio, quello che rimarrà uno zoccolo duro della passata stagione e, fidatevi, vuol dire molto. Dovremo essere brave a mettere punti in cascina sin da subito, magari inserendoci nelle incertezze di squadre che hanno cambiato molto e avranno bisogno di maggiore tempo per amalgamarsi".