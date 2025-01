Volley serie A1 femminile. La Bartoccini aspetta Novara al PalaBarton. Il ds Ambroglini: "Per la salvezza siamo in cinque»

PERUGIA – I tifosi si mobilitano per l’anticipo d’orario che ci sarà domenica 26 gennaio in serie A1 femminile, giocherà nel primo pomeriggio (ore 16) la Bartoccini Mc Restauri Perugia contro la nobile ed ambiziosa Novara. Un confronto che a Pian di Massiano vedrà arrivare alcune delle stelle internazionali più lucenti.

In vista della sfida contro la squadra piemontese ha parlato il direttore sportivo Remo Ambroglini: "Ormai è chiaro che la corsa alla salvezza riguarda cinque squadre. Gli scontri diretti da disputare saranno tanti, tutte hanno le proprie possibilità. Parlando di mercato è arrivata la scorsa settimana una ragazza peruviana giovanissima, si chiama Yadhira Anchante. Come ho già detto a noi ha colpito moltissimo per l’educazione e la qualità del palleggio. È una ragazza di 22 anni che esce dai college, dovremo essere pazienti".

In attesa di vedere un’altra big del campionato italiano di scena a Pian di Massiano, il tecnico Andrea Giovi introduce così la gara: "Sarà una partita difficile perché Novara è una squadra di grande livello, reduce da una vittoria. L’obiettivo è quello di tenere un alto livello di gioco e di provare a contrastarla, si tratta sempre di un’occasione per fare punti e per dimostrare la bontà del lavoro settimanale. Siamo consapevoli che dopo quella con Novara arriveranno una serie di partite che sulla carta sembrano alla portata. Noi però dobbiamo ragionare partita per partita affrontando ogni avversario sempre con la stessa determinazione e volontà di fare bene".

Alberto Aglietti