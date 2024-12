Volley serie A1 femminile. La Bartoccini parte a tutto gas ma poi si arrende. Pesante sconfitta nelle Marche con Vallefoglia

SAVIO VALLEFOGLIA 3 BARTOCCINI PERUGIA 1 (19-25, 25-17, 25-23, 25-19)

VALLEFOGLIA: Candi 20, Bici 18, Weitzel 12, Giovannini 9, Kobzar 2, Michieletto 1, De Bortoli (L1), Carletti 7, Perovic 1, Feduzzi. N.E. – Lazda, Torcolacci, Lee (L2). All. Andrea Pistola.

PERUGIA: Nemeth 22, Gardini 13, Ungureanu 6, Bartolini 6, Cekulaev 5, Ricci 2, Sirressi (L1), Orlandi, Traballi, Rastelli, Gryka, Recchia. N.E. – Pecorari, Cogliandro (L2). All. Andrea Giovi.

Arbitri: Michele Brunelli (AN) ed Angelo Santoro (VA).

MEGABOX (b.s. 15, v. 6, muri 14, errori 9). BARTOCCINI (b.s. 9, v. 5, muri 5, errori 15).

PESARO – La serie A1 femminile torna ad essere ostica per una Bartoccini Mc Restauri Perugia che comincia bene ma finisce male. Una volta prese le misure alle magliette nere, la Megabox Ondulati Savio Vallefoglia ha fatto la differenza col muro. Le ospiti partono forte con Nemeth e sfruttano il momento ispirato di Bartoccini per portarsi a condurre (12-16). L’unica ad incidere è Weitzel che però non può reggere l’urto da sola e le magliette nere passano alla cassa. Alla ripresa le padrone di casa vanno subito avanti (8-3). Le perugine fanno leva sulla buona vena di Gardini ma non riescono a recuperare (21-15). Le sostituzioni non riescono ad impedire il pareggio momentaneo dei conti. Nel terzo parziale di gioco le squadre rimangono a contatto a lungo (14-14). Cekulaev prova a strappare ma gli errori vanificano la fuga (21-21). Giovannini guadagna due palle-set e l’ennesimo errore costa il due a uno. Il quarto periodo registra una sensibile differenza a rete, Bici e Candi sono incontenibili (10-4). Provano ancora le sostituzioni le umbre che trovano in Traballi un valido, ma tardivo, supporto (21-18). A chiudere la contesa è Weitzel.