Volley serie A1 femminile. La Bartoccini non si ferma più. A Perugia anche l’opposta Rastelli

Adesso è ufficiale, la Bartoccini Fortinfissi Perugia per la serie A1 femminile a completato il reparto delle opposte ingaggiano la parmigiana Rachele Rastelli (nella foto) classe 1999, alta 192 centimetri e mancina: "Un mese fa il mio procuratore mi ha chiamato dicendomi che c’era l’interesse di Perugia ed io non ci ho pensato due volte ad accettare. Vedendo la meravigliosa stagione fatta l’anno appena trascorso, non posso che essere felice di entrare a far parte di questo ambiente. Ho fatto un pranzo insieme al d.s. Ambroglini e ai tecnici Giovi e Marangi. Mi sono sembrate persone genuine, ambiziose e che credono in quello che fanno. Le prime impressioni sono ottime. Nel grande o piccolo spazio che riesco a ritagliarmi cerco di dare sempre il massimo. Sono molto esigente e severa con me stessa, soprattutto negli allenamenti, ma non vivo la pallavolo come un lavoro, piuttosto come una passione che porta grande crescita personale e divertimento. Essendo mancina sono di più difficile lettura per le avversarie. Oggi ci sono molti più mancini nel mondo della pallavolo, ma è comunque una risorsa che arricchisce la squadra e garantisce diverse opzioni in attacco".

Alberto Aglietti