Volley serie A1 femminile. Stage in maglia azzurra per Sara Turini, stellina della Bartoccini

PERUGIA – Si è svolto nei giorni scorsi il quarto raduno del Club Italia del Centro. Un progetto lanciato dal centro di qualificazione nazionale della Federazione Italiana Pallavolo che vuole individuare e valorizzare gli elementi più meritevoli. Per la terza volta era presente una atleta della Bartoccini Fortinfissi School Volley Perugia. Si tratta della diciassettenne schiacciatrice Sara Turini (nella foto) che parla della esperienza: "Le giornate di lavoro erano intense, con esercitazioni mattina e pomeriggio. A fine giornata la stanchezza si sentiva e dopo cena si andava a letto presto. Eravamo una ventina di atlete, ogni giorno venivamo divise in due gruppi per i turni di allenamento. Il direttore tecnico Marco Mencarelli e gli altri dello staff ci hanno aiutato a migliorare le nostre potenzialità. È stata un’esperienza molto divertente e formativa, grazie alla professionalità degli allenatori". L’atleta nativa di Livorno ha chiuso un’annata davvero entusiasmante ed a tratti sorprendente. Ben quattro i successi conseguiti, il titolo regionale under 18, la vittoria del campionato di serie C, la vittoria della coppa Italia di A2 e la vittoria del campionato di serie A2.

A.A.