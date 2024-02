Volley serie A2

S. Bernardo Cuneo

3

Kemas Lamipel S. Croce

2

Puliservice Cuneo: Codarin 14, Gottardo, Sottile 3, Colangelo, Giordano, Bristot, Giacomini, Botto 12, Jensen 23, Andreopoulos 13, Staforini, Coppa, Cioffi, Volpato 13. All. Battocchio.

Kemas Lamipel Santa Croce: Coscione 2, Allik 23, Mati 14, Lawrence 15, Colli 11, Cargioli 12, Gabbriellini (L), Parodi, Brucini, Russo, Giannini, Loreti (L), Petratti, Gatto. All. Bulleri.

Arbitri: Scotti, Venturi.

Note: Parziali: 20-25, 25-17, 25-23, 18-25, 9-15. Battute sbagliate Cuneo: 15; Aces: 6, Muri: 11. Battute sbagliate Santa Croce: 12; Aces: 1; Muri: 10.

KEMAS LAMIPEL strappa un gran punto a Cuneo. I Lupi partono subito a mille all’ora. Cargioli e Mati a muro mettono le cose in chiaro, Lawrence è "on fire" e va subito a segno da prima e seconda linea. I biancorossi volano sul 17-22. Colli guadagna il set-point, un errore in battuta di Cuneo aiuta a chiudere il conto. Nella seconda frazione sale in cattedra la squadra di casa, che diventa impenetrabile a muro e reattiva in difesa. Cuneo chiude 25-17 con un primo tempo di Codarin. Il terzo set torna equilibrato, con una grande Kemas Lamipel che lotta su ogni palla. Un muro di Lawrence favorisce il vantaggio degli ospiti, che sul 18-19 ci credono e provano ad andar via. Sul 24-23 Colli tira fuori una gran battuta ma la ricezione di casa risponde presente e Volpato beffa Cargioli nell’1 contro 1. 25-23. Terzo set. Sul 9-16 per i Lupi, Cuneo spende il secondo time-out. I biancorossi giocano da squadra e non si fanno più riprendere. 18-25. Al quinto set la Puliservice spinge sull’accelleratore. Cuneo prende un break difficile da recuperare. Chiude Codarin con un ace: 9-15.