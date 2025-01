Volley Serie A2

Conad (13), batti un colpo. Alle 18 al PalaBigi arriva una Cuneo (30) che evoca dolci ricordi, ripensando sia al vittorioso 3-2 in trasferta dell’andata ma, soprattutto, alla duplice finale vinta nel 2022 tra Coppa Italia e campionato, ma difficilmente si può lasciar spazio ai sentimentalismi: il sestetto cittadino ha disperato bisogno di punti, perché il penultimo posto attuale non garantirebbe la salvezza. Da recuperare ci sono 2 lunghezze su Macerata, di scena oggi a Siena, senza dimenticarsi del fanalino Palmi, che sta rimettendo in discussione i giochi per l’ultimo posto ed è ora a 3 sole lunghezze dalla squadra di Fanuli.

Qui Conad. La sconfitta per 3-2 di Aversa ha permesso alla Conad di muovere la classifica con un punto, ma le gare senza vittorie sono diventate 6: "Nonostante il kappao, ad Aversa abbiamo comunque dimostrato che ci siamo, che non molliamo, che vogliamo lottare fino alla fine di questo campionato per cercare di portare a casa la salvezza. Affrontiamo un avversario sicuramente difficile, complicato: Cuneo è tra le squadre migliori del campionato, con atleti esperti, e dovremo affrontarla con la mente libera cercando di dare quel qualcosa in più davanti ai nostri tifosi" spiega capitan Rocco Barone. Tre gli ex di giornata, tutti nelle fila reggiane: Sighinolfi era in campo dall’altra parte della rete, nella già citata stagione 2021/22, una delle sue 4 con la maglia dei piemontesi; una stagione a testa, invece, per Bonola e Gottardo.

Qui Cuneo. I piemontesi, invece, hanno vinto le ultime 2 partite con Porto Viro e Fano, salendo al quinto posto della graduatoria: coach Battocchio può contare sull’esperienza di Sottile, classe 1979, in cabina di regia, mentre l’opposto è l’altoatesino Brignach; al centro giocano Codarin e Volpato, mentre le bande sono Sette e l’estone Allik. Il libero, infine, è un altro atleta navigato, il classe 1987 Cavaccini.