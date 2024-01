Volley, Serie A2. Al PalaParenti stasera c’è Aversa

I Lupi recuperano oggi alle 19 la seconda di ritorno ospitando Aversa. La gara non venne disputata a suo tempo per gli impegni in Nazionale Juniores di Pardo, Loreti e Russo. Domenica scorsa la Kemas Lamipel ha sconfitto per 3-2 in rimonta Ortona, mentre Aversa ha ceduto in casa (0-3) a Prata di Pordenone. Il giorno successivo si sono divise le strade tra coach Sandro Passaro ed il club campano che ha affidato provvisoriamente la conduzione tecnica al viceallenatore Stefano Beltrame. I "normanni" che all’andata sconfissero i Lupi per 3-0, sono terz’ultimi con 16 punti all’attivo. Alle loro spalle, inseguono Castellana Grotte e Ortona con 13. In lotta per non retrocedere pure Pineto (17) e, non devono sentirsi tranquille, né Reggio Emilia, né Cantù (19). La Kemas Lamipel ha nel mirino la partecipazione ai play-off a cui saranno iscritte le prime sette classificate. Conciari ottavi, pronti a fare la loro corsa su Porto Viro e Brescia.

Dalla gara odierna, capitan Colli e compagni vogliono ottenere i tre punti in palio per portarsi a meno due da Porto Viro. Poi, nelle otto rimanenti partite, la Kemas Lamipel ne avrà tre in casa e cinque fuori. Servirà quindi una marcia da squadra forte e convinta, come testimoniano le ultime sette vittorie in nove gare, per centrare l’obiettivo degli spareggi di fine stagione. La tabella di marcia prevede tre punti dal confronto di stasera. Sul match con Aversa si è così espresso il centrale Mati Pardo: "Ci servono punti ovunque; Aversa è una squadra alla nostra portata. Ciò non significa che non sarà una battaglia, anche loro hanno bisogno di punti. Sarà una gara cruciale per il nostro obiettivo, quello di entrare nei play-off".

Marco Lepri