Volley serie A2, arriva Talmassons. Pecorari: "Vogliamo salutare il nostro pubblico con una vittoria». San Giovanni, ultima uscita in casa: "Ci teniamo a chiudere in bellezza»

Ultima partita di campionato in casa per la Omag Mt San Giovanni oggi pomeriggio (ore 17) al PalaMarignano contro Talmassons, squadra ancora in lizza per i playoff. Mentre per le marignanesi la matematica dice che la partita di oggi non ha più niente da dire. Anche se la società annuncia una giornata di festa e di saluti con i propri tifosi. Le ospiti, dunque, agli ordini di coach Leonardo Barbieri, alla sua quarta stagione consecutiva sulla panchina della Cda Talmassons, annunciano battaglia anche per la sconfitta subita in casa all’andata contro le ‘Zie’ (2-3). Il team del Friuli-Venezia Giulia è molto competitivo dopo la conferma nel roster di Eze, Costantini e Monaco, tre atlete che rappresentano la base dell’ottima stagione attuale, oltre al primo rinforzo ufficiale di questa stagione, la schiacciatrice triestina Elisa Bole. Da temere anche Alessia Populini, classe 2000, con un bagaglio di esperienze importanti, per aggiungere poi l’americana Leah Hardeman, schiacciatrice molto pericolosa ed infine Nicole Piomboni, altra attaccante da tenere d’occhio. San Giovanni ha recuperato tutte le giocatrici e vuole chiudere positivamente una stagione comunque altalenante, soprattutto nella fase iniziale dell’anno, a causa dei gravi infortuni a Cabassa e Saguatti. Carolina Pecorari, rinforzo acquisito in corsa dopo la rinuncia a Cabassa, traccia un’analisi del match di oggi: "La partita – dice – non sarà semplice, come d’altronde ogni gara di questo campionato, ma sono sicura al 100% che ognuna di noi cercherà di dare il massimo per dare sia una grande soddisfazione al gruppo squadra sia ai nostri tifosi. Il campionato non è ancora finito. Mancano due partite e le giocheremo al massimo fino all’ultimo pallone che toccherà per terra". Ultima partita venerdì sera in quel di Perugia per chiudere l’ottava stagione consecutiva in A2.

Luca Pizzagalli