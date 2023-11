Volley Serie A2. Ci risiamo: tie-break fatale. La Conad sconfitta ad Aversa

AVERSA

3

REGGIO EMILIA

2

WOW GREEN HOUSE AVERSA: Pinelli, Spignese (L), Argenta 20, Canuto 24, Lyutskanov 11, Presta 9, Rossini (L), Biasotto, Spagnuolo De Vito, Chiapello 5, Schioppa ne, Gatto ne, Marra 17, Agrusti ne. All. Cassaro.

CONAD REGGIO EMILIA: Caciagli ne, Mariano 14, Sesto ne, Sperotto 1, Catellani, Maiocchi, Gasparini ne, Bonola 8, Torchia (L), Pochini (L), Volpe 5, Marks 32, Guerrini ne, Suraci 13. All. Fanuli.

Arbitri: Turtù e Gasparro.

Note: parziali 25-21, 26-28, 25-23, 25-16, 15-12. Ace 10-3, muri 14-10, service errors 14-16. Attacco 48%-44%, ricezione 50%-53%.

Ancora un tie-break fatale per la Conad (10). Per la quinta volta in 6 occasioni, la formazione giallo-nera si arrende al quinto set, cadendo sul campo di Aversa (11) nonostante i 32 punti di uno scatenato Marks. Coach Fanuli sceglie Suraci in banda insieme a Mariano, mentre Sperotto completa la diagonale col già citato opposto tedesco, Bonola e Volpe giocano al centro e Pochini è il libero; dall’altra parte l’ex Pinelli arma dalla cabina di regia la mano di Argenta, opposto che farà male ai reggiani così come Canuto. L’avvio è favorevole ai campani, che toccano il 17-10, per poi chiudere sul 25-21 con un primo tempo di Prestia; al cambio di campo c’è grande equilibrio fino ai vantaggio, dove Mariano riesce a far breccia nel muro di casa per equilibrare le sorti del match (26-28). Reggio sembra avere il passo giusto quando, nel terzo set, Marks conquista il set point e Suraci, con un bel contrattacco, mette a terra il pallone del 23-25, ma Aversa reagisce con gran piglio e domina la quarta frazione, salendo fino al 24-16 per poi firmare il 2-2 dalla linea dei 9 metri, particolare dove saranno ben 10 gli aces alla fine rispetto ai 3 ospiti. Nel tie-break la Conad va avanti 1-3 col solito Marks, ma i locali riescono a superare e a condurre di 2 punti; Marks firma la parità a quota 12, poi due muri, di cui l’ultimo su Mariano, fanno pendere la bilancia da parte campana. Domenica al Bigi arriva Santa Croce.