Volley Serie A2. Conad, devi ritrovare fiducia e... punti

La Conad (12) deve tornare a sorridere, ma il calendario continua a non darle una mano. La formazione cittadina, alle 18, gioca ad Aversa (27) contro la quinta forza del campionato, con l’obiettivo di ritrovare una vittoria che manca da troppo tempo: dopo il blitz di Porto Viro di inizio dicembre, infatti, gli uomini di Fanuli si sono persi collezionando 5 sconfitte di fila, ruolino che li ha fatti scivolare in penultima posizione, a -2 dalla salvezza. In soccorso di Barone e compagni, il precedente stagionale: il 3-2 interno del 27 ottobre fu il primo hurrà del torneo, dando il via ad una mini-serie di tre successi di fila.

A parlare, in casa granata, è il giovane palleggiatore Simone Porro (nella foto): "Ci aspetta una sfida complicata, speriamo che il precedente dell’andata ci permetta di sbloccarci in questo girone di ritorno. Aversa è un campo ostico per cui cercheremo in tutti i modi di combattere per provare a ottenere punti fondamentali per la classifica". L’ex di turno è Andrea Gasparini, ad Aversa nel 2022/23, mentre dall’altra parte della rete c’è l’eterno Fefè Garnica.

Qui Aversa. Il tecnico campano Giacomo Tomasello, non si fida del momento della Conad: "Affronteremo una squadra che, pur trovandosi in una posizione bassa in classifica, gioca un buon volley e cerca punti preziosi. Cambiano spesso formazione, il che rende difficile preparare una strategia specifica contro di loro".

In settimana è arrivato l’estone Saar, classe 1995, che prende il posto in roster del polacco Frankowski.