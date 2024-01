Volley Serie A2. Conad in trasferta a Porto Viro . Preti: "Siamo in crescita»

Quale obiettivo stagionale per la Conad (19)?

La trasferta delle 18 sul campo della Delta Group Porto Viro (26), valida per la quinta giornata di ritorno di Serie A2, può dare tante risposte.

In primis, servirà a capire se la batosta di Siena è alle spalle ma potrà fornire spunti interessati per quanto riguarda la classifica: i giallo-rossi, infatti, sono a sette lunghezze sia dalla zona retrocessione che dal settimo posto che significherebbe playoff, occupato proprio dai rivali di giornata.

Va da sé che il risultato odierno darà la reale dimensione delle ambizioni reggiane in vista dell’ultima parte di regular season.

Le voci – Alessandro Preti, schiacciatore della Conad, non nasconde il desiderio di riscatto dei suoi: "Andiamo in Veneto con tanta voglia di rivalsa. Ci stiamo allenando bene e penso che la squadra abbia intrapreso un percorso di crescita; io sono arrivato da un mese e vedo già dei miglioramenti da parte di tutti. Non dobbiamo farci sconvolgere troppo da una partita che è andata male, dobbiamo continuare a pensare che ogni partita può essere vinta e quindi arrivare al palazzetto con il giusto spirito, perché a breve - chiude Alessandro Preti - arriveranno diversi scontri in casa alla nostra portata".

I tanti ex – Nelle fila venete non mancano gli ex, su tutti il libero reggiano Morgese e l’esperto palleggiatore Garnica: entrambi, insieme al centrale Zamagni, erano in roster due anni fa, quando la Conad vinse campionato e Coppa Italia.

Tra gli altri atleti con trascorsi emiliani l’opposto Bellei e lo schiacciatore Tiozzo, travi portanti di un sestetto che vede tra i protagonisti anche l’altro centrale Barone e la banda Sette.

Porto Viro è reduce dal 3-1 rifilato alla capolista Grottazzolina (18 i punti di Bellei, MVP dell’incontro), che mai in questa stagione avevano ceduto interamente i 3 punti in palio, e cercherà di sfruttare al meglio l’onda emotiva del risultato; all’andata la Conad si arrese al tie-break, dopo essere stata avanti 2-0.

