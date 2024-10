Volley Serie A2: De Angelis e compagni giocano a Prata di Pordenone. Conad, è il momento di cambiare passo

Conad pronta all’esordio in campionato. Alle 17,30 il sestetto di coach Fanuli gioca a Prata di Pordenone il primo match ufficiale della stagione, andando a caccia di un successo che in precampionato le è sempre sfuggito: in squadra tanti volti nuovi, con la speranza di soffrire meno rispetto agli ultimi due campionati, dove la salvezza è sempre arrivata sul filo di lana. In regia il 31enne Partenio fa da chioccia al giovanissimo Porro, mentre l’opposto sarà il polacco Strabawa, reduce da un ottimo campionato di Serie A3 a Palmi. Al centro Sighinolfi scende dall’esperienza di Superlega con Modena e completa il reparto con l’altro nuovo arrivo Barone e col confermato Bonola, mentre in banda Suraci, Guerrini e Gasparini saranno affiancati da Gottardo e Signorini. Il libero è il 1996 Carlo De Angelis (foto), un passato proprio in maglia friulana, con back up il giovane reggiano Zecca.

Da evitare gli ultimi due posti, sinonimo di retrocessione in A3, mentre le prime 7 andranno ai playoff.

I friulani hanno un roster di buon livello, dove al centro spicca l’ex Scopelliti, uno dei protagonisti del double campionato-coppa realizzato in terra reggiana nel 2022; l’opposto Gamba, classe 2000, arriva da un biennio a Cantù, e giocherà in diagonale col confermato Alberini.

In banda l’unico straniero del gruppo, il polacco Ernastowicz, sarà affiancato al goriziano Terpin, alla seconda stagione a Prata dopo i numerosi successi in bacheca tra Vibo e Bergamo.