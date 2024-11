Volley serie A2 donne: match molto lungo e ricco di emozioni. Non bastano i 22 punti della Ravazzolo per piegare le padrone di casa. Alla Clai di Caliendo manca lo spunto finale

MONDOVÌ

(25-21; 20-25; 25-14; 22-25; 15-13) MONDOVÌ: Fini, Lancini, Giubilato, Bosso 16, Viscioni 14, Marengo, Catania 11, Deambrogio, Tresoldi 17, Berger 23, Schmit, Manig. All. Basso.

CLAI IMOLA: Pomili 6, Rizzieri 4, Bacchilega, Pinarello, Mescoli, Ravazzolo 22, Arcangeli, Migliorini 10, Mastrilli, Gambini , Visentin, Messaggi, Bulovic 9, Stival 13. All. Caliendo.

Arbitri: Bosica e Pasin.

La trasferta con l’ultima della classe porta in dote solo un punto, la Clai è stata battuta 3-2 con le padrone di casa che sono riusciti a cancellare lo zero in graduatoria. Un match durato due ore e ventidue minuti con Imola che ha faticato più del dovuto in attacco, con più convinzione e determinazione le imolesi potevano portare a casa un altro risultato che avrebbe reso la classifica migliore dei 10 punti attuali. Nella sfida di Mondovì alla Clai è mancata la continuità di rendimento, quanto le sfide sono così equilibrate, sono sempre i dettagli a fare la differenza e in questo Imola non ha inciso come doveva; le padrone di casa ne hanno approfittato cancellando lo zero in graduatoria che le ha accompagnate fino al match con le ragazze di Nello Caliendo. Ne è uscita una gara molto equilibrata, con Imola che ha saputo prendere qualche punto di vantaggio, ma poi alla distanza è venuta fuori Mondovì. Nel secondo parziale Imola è stata brava a imporre il proprio ritmo, il set è stato comunque molto combattuto, alcune giocate di Stival e Bulovic hanno pareggiato i conti. Il terzo set è stato quello meno tirato, le piemontesi una volta preso il comando delle operazioni sono riuscite a staccare la Clai che si è inceppata in attacco mettendo a terra solamente 14 palloni.

Sotto 2-1, le ospiti subiscono la foga della padrone di casa (4-1), ma dal 4-4 in poi Imola trova la strada giusta per aggiudicarsi il pareggio nel computo dei set e almeno un punto da aggiungere alla propria classifica. Al tie break Imola regge fino al 5-5, poi la squadra di casa riesce a prendere un piccolo margine di vantaggio che le consentirà di imporsi al termine di un altro set davvero molto equilibrato. Con maggiore applicazione, e pure un po’ di fortuna, la Clai poteva vincere e sarebbe stata una buona notizia per la corsa salvezza. Si torna in campo venerdì alle ore 20: al PalaRuggi arriva il Lecco che ha gli stessi punti (10) della Clai in classifica.

