Volley serie A2. Emma Villas Mechini: "Ho visto tanta determinazione, avanti così»

SIENA – Emma Villas si gode il sofferto successo a Pordenone. Dopo tante peripezie nel quinto set è arrivato il 20-18 decisivo per vendicare la sconfitta, sempre al tiebreak, maturata nell’andata. A fine gara la soddisfazione del vicepresidente biancoblù Fabio Mechini (foto): "Eravamo venuti qui con l’idea di proseguire il periodo positivo iniziato a Porto Viro e siamo riusciti a conquistare un altro bel successo – ha commentato –. I ragazzi sono stati molto bravi, si sono portati in vantaggio per due set a zero, hanno subìto la reazione della Tinet ma non hanno perso lucidità fino ad aggiudicarsi il tiebreak e vincere la gara. I ragazzi sono stati bravi a ottimizzare le varie situazioni, le battute sono entrate nei momenti più importanti della sfida, abbiamo fatto muri decisivi. Hanno avuto pazienza, hanno contenuto l’attacco di Prata di Pordenone e sono riusciti a fare risultato. Ho visto tanta determinazione e grande voglia in tutti".

Il dirigente loda i singoli per le performance: "Krauchuk è stato votato come mvp dell’incontro, ha disputato un’ottima partita, così come hanno fatto tutti gli altri – ha aggiunto il vicepresidente biancoblù –. Copelli e Trillini sono stati molto importanti, la stessa cosa vale per Bonami, Pierotti e Tallone: Milan è entrato in campo e ha fatto cose importanti, poi vorrei sottolineare la prestazione di Nevot che ha gestito bene e con pazienza tutta la batteria di attaccanti". E ancora: "Nelle prime due partite del girone abbiamo conquistato un punto in più rispetto all’andata, ora guardiamo avanti: da domani testa alla gara in trasferta contro Pineto, sarà un altro match molto complicato".

Per la Emma Villas quella contro Prata di Pordenone è stata la quarta vittoria consecutiva; è una serie che potrebbe allungarsi sensibilmente, visto che arriva un segmento di calendario non impossibile, caratterizzato anche all’andata da tutte vittorie. Sabato la trasferta a Pineto, squadra nelle zone basse della graduatoria, poi la sfida casalinga con Reggio Emilia, quindi la trasferta a Cantù, due compagini fuori dai playoff.

Stefano Salvadori