Volley serie A2. Emma Villas Poker biancoblù nel test match contro Ucla University

EMMA VILLAS

4

UCLA BRUINS

0

SIENA: Trillini 3, Nevot 4, Bonami, Melato 1, Coser, Patrick, Alpini 17, Nelli 18, Rossi 4, Pellegrini 3, Randazzo, Ceban 5, Cattaneo 6. All. Graziosi

UCLA: Curci, Garcia 5, Wong 5, Genis 5, Robinson 1, Knight 8, McHenry, Haziz 1, Hersh 2, Decker 2, Edwards 6. All. Speraw

SIENA – Perentorio 4-0 di Emma Villas (nella foto coach Graziosi) su Ucla Bruins, la formazione di college americano allenata da John Speraw, coach della squadra statunitense che ha vinto il bronzo alle Olimpiadi di Parigi. Biancoblù in grande forma, al cospetto di una squadra avversaria alla terza amichevole in tre giorni (Brescia martedì, Monza mercoledì); un tour de force però simile anche per Nevot e compagni, impegnati martedì scorso a Macerata e di scena nel fine settimana nel quadrangolare di Alba Adriatica. Conferma per Nelli e Alpini, già particolarmente prolifici tre giorni fa, ancora out Patrick e Randazzo. Emma Villas inizia la sfida con Nevot e Nelli sulla diagonale palleggiatore-opposto, con Cattaneo e Alpini in banda, Trillini e Ceban al centro, Bonami libero. Siena attacca con profitto e tocca anche il +10: 18-8, mentre gli statunitensi commettono molti errori dai nove metri e non trovano ritmo in battuta.

Nelli è già assoluto protagonista, mentre Alpini mette giù due palloni non semplici. Il primo set si chiude sul 25-14. Nelli comincia bene anche il secondo set, che è più equilibrato: 8-8. Gli americani si portano sul +2. Siena recupera grazie ai colpi di Nelli e di Alpini, pareggia sul 15-15 e poi allunga sul 17-15 con una schiacciata vincente del proprio opposto. Il set viene chiuso da Cattaneo sul 25-19. Siena avanti 10-4 nel terzo set. Un grande ace di Alpini vale il 13-5 per Siena. Ancora Alpini va a segno dai nove metri (14-5). Siena dilaga nel terzo set con altri 6 punti a testa per Nelli e Alpini. Il parziale termina 25-13. Si gioca anche il quarto set, con Pellegrini e Melato fra i titolari. Ucla stavolta rende la vita più difficile, ma alla fine è 25-22 per i biancoblù.

Stefano Salvadori