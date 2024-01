Volley serie A2 femminile. Bartoccini, arriva il Messina. Vincere per tenersi il primato

PERUGIA – Torna protagonista la serie A2 femminile con la capolista Bartoccini Fortinfissi Perugia che stasera alle ore 20 ospita a Pian di Massiano la Città di Messina terza in classifica. L’iniezione di fiducia derivante dai buoni risultati potrà essere sfruttata dalla compagine del tecnico Andrea Giovi che pare essere di fronte all’ultimo vero ostacolo per mantenersi al primo posto. Le padrone di casa potranno fare affidamento sulla straordinaria condizione della palleggiatrice Maria Irene Ricci ma sarà certamente determinante l’apporto della opposta Ivonee Montano. Le siciliane dirette dall’allenatore Fabio Bonafede provengono dal colpaccio esterno in coppa sul campo del Macerata, ed hanno eliminato dunque la prima della classe dell’altro girone. Le ospiti dispongono di un organico molto ben congegnato dove spiccano la schiacciatrice Valeria Battista e la centrale Dalila Modestino. Il duello sarà visibile come sempre in chiaro sulla piattaforma web Volleyball World, previa registrazione. Unico precedente d’archivio tra le due società sportive è il match d’andata vinto dalle umbre, da segnalare l’unica ex in campo che è la centrale Valentina Mearini con la maglia perugina in serie B. La sfida è stata affidata alla direzione degli arbitri Claudia Lanza (NA) e Giorgia Adamo (TP).

Perugia: Ricci - Montano, Cogliandro - Bartolini, Kosareva - Traballi, Sirressi (L).

Messina: Galletti - Payne, Martinelli - Modestino, Battista - Joly, Maggipinto (L).

Alberto Aglietti