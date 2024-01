Volley serie A2 femminile. Bartoccini in viaggio per Albese: "Chiudere bene la regular season»

PERUGIA – L’ultima giornata di stagione regolare in serie A2 femminile si disputa oggi, la Bartoccini Fortinfissi Perugia va in trasferta per affrontare una rivale col morale alto conseguente a sei vittorie consecutive. Al di là della rete le magliette nere troveranno, dunque, una Tecnoteam Albese in salute e lanciata con entusiasmo verso la seconda fase. Le lombarde sono dirette dall’allenatore amerino Mauro Chiappafreddo che negli ultimi tempi ha potuto concretizzare notevoli miglioramenti. Tra le padrone di casa i pericoli principali sono costituiti dalla schiacciatrice Marika Longobardi, concreta in attacco, e dalla centrale Denise Meli, specialista del muro. Rispetto ma non timore è la parola d’ordine delle umbre guidate da coach Andrea Giovi che non può permettersi rilassamenti.

Le ospiti sono in buona salute e puntano sulla condizione impeccabile della palleggiatrice Maria Irene Ricci (nella foto) e sulla voglia di trovare spazi dell’opposta Glenda Messaggi. Unico precedente d’archivio tra le due formazioni, la partita di andata vinta dalle perugine, questo secondo confronto potrà essere seguito gratuitamente sulla piattaforma web Volleyball World, previa registrazione.

Albese: Nicolini – Zatkovic, Veneriano – Meli, Longobardi – Bulaich, Fiori (L).

Perugia: Ricci – Montano, Bartolini – Cogliandro, Traballi – Kosareva, Sirressi (L).

Arbitri: Gianmarco Lentini (CT) ed Antonio Testa (PD).

Alberto Aglietti