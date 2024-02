Volley serie A2 femminile. Giovi: "Vai Bartoccini, adesso la promozione»

PERUGIA – Il campionato di serie A2 femminile appare sempre più luminoso per la Bartoccini Fortinfissi Perugia. Le magliette nere sono in testa alla classifica, ed hanno vinto la coppa Italia, l’allenatore Andrea Giovi si mostra comprensibilmente soddisfatto e ottimista per il futuro: "Siamo arrivati sino a qui tutti insieme, ci siamo arrivati grazie alla società che ha voluto costruire la squadra fidandosi di noi e grazie a un gruppo di ragazze straordinario, disponibile, che ha messo tutto dal primo momento, ma anche grazie alle persone che compongono tutto lo staff dirigenziale. Si è creata nel tempo un’alchimia che ci ha portato ad avere segni tangibili di tutto quello che è strato fatto finora. Mi identifico molto con questa squadra, credo che le squadre somiglino a chi le guida, nel bene e nel male. Per me che sono perugino vale ancora di più, è un valore aggiunto importante, qualcosa che viene dal profondo. Al di là delle qualità e del come giocano le ragazze, siamo riusciti a costruire un gruppo di persone che è diventato anche una grande squadra e questo, secondo me, è già un grandissimo successo. Abbiamo sei punti di vantaggio su Busto Arsizio con sei partite da giocare, noi vogliamo centrare questa promozione".

A.A.