Volley serie A2 femminile. La Bartoccini parte per Trieste. E vuole tornare con la Coppa

Va oggi a Trieste col suo carico di speranze la Bartoccini Fortinfissi Perugia che è pronta per l’appuntamento della finale di Coppa Italia di serie A2 femminile. Quasi duecento tifosi al seguito in terra friulana per cercare di spingere le magliette nere alla conquista del prestigioso trofeo. Il tandem tecnico formato da Giovi e Marangi non ha dubbi sul sestetto da mandare in campo domenica mattina (ore 11 in diretta su Sky Sport). La XXVII edizione del torneo metterà a confronto in finale le due grandi protagoniste della categoria in questa stagione, con Busto Arsizio che cercherà di mettere i bastoni fra le ruote delle umbre. Alla vigilia il vicepresidente Gianluca Gargaglia esprime i suoi sentimenti: "Siamo dove meritiamo di essere, sia per quanto investito dalla società sia per ciò che le ragazze hanno fatto vedere in campo. Eventi del genere sono prestigiosi, la finale di Trieste sarà una vetrina molto importante per il club. È una gara secca tra due squadre forti che nelle sfide della stagione regolare si sono equivalse. Può succedere di tutto e non esiste pronostico. Chiaramente la speranza è quella di riportare il trofeo a Perugia, anche se non sarà semplice".

Alberto Aglietti