Volley serie A2 femminile. Manconi: "Chiudiamo bene la regular season»

La sconfitta in Coppa Italia mercoledì sera con Perugia potrebbe essere meno dolorosa di quanto sembri. San Giovanni pare essersi ritrovata, nonostante il ko, dopo il passo falso in campionato con Mondovì. "Siamo arrivati – dice il presidente Stefano Manconi (nella foto) – quasi ad agguantare il 2-2 con Perugia, che è pur sempre una schiacciasassi nel girone A ed una favorita per la promozione finale. La reazione c’è stata". Ora c’è da chiudere bene la regular season con due partite alla portata: "Domani giochiamo a Lecco e poi torniamo in casa il 21 gennaio al PalaMarignano con Costa Volpino – prosegue il presidente – Sarebbe ottimo arrivare al bottino pieno per mettere punti in classifica in vista della Pool Promozione". Ma arrivare ai playoff, e dunque entro i primi 5 posti nella futura Pool Promozione, pare in questo momento complicato: "Noi abbiamo il dovere di provarci – prosegue Manconi – e ci proveremo, anche perché si può dire che forse ci stiamo allenando bene solamente da poche settimane: è una stagione particolare dove gli infortuni ci hanno segnato".

Intanto c’è chi si chiede se il mercato sia chiuso: "Noi ci stiamo guardando intorno, ma la verità è che giocatrici di livello che possano fare al caso nostro non ce ne sono, come per altre squadre che, infatti, non stanno acquistando nessuno. E poi dobbiamo capire bene se una giocatrice in più a questo punto potrebbe davvero cambiare qualche equilibrio".

Luca Pizzagalli