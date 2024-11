Volley serie A2 femminile. Omag Mt, c’è la cenerentola Mondovì. Nardo: "Ma non va sottovalutata»

Torna in campo la Omag Mt San Giovanni quest’oggi al PalaMarignano (ore 17) e lo fa da capolista solitaria del girone A della regular season del campionato di serie A2. Dopo la splendida vittoria al Fontescodella di Macerata nel big match della quarta giornata, la squadra di coach Massimo Bellano è pronta ad affrontare al meglio il terzo incontro casalingo di questa stagione. L’avversario di turno è la Bam Mondovì, attuale fanalino di coda del girone A con zero punti in classifica, ma per tradizione avversario da sempre molto ostico per le marignanesi. Le due formazioni si sono incontrate ben quindici volte e l’ago della bilancia pende a favore della squadra Monregalese che ha ottenuto addirittura undici vittorie contro le quattro della formazione del presidente Stefano Manconi.

Formazione tipo per l’Omag-Mt con coach Massimo Bellano che dovrebbe proporre Nicolini opposta a capitan Ortolani, in posto quattro Nardo e Piovesan, al centro Consoli e Parini, libero Valoppi, con le ragazze della panchina pronte a subentrare nella gara davanti ai propri tifosi. Alice Nardo, autrice di un’ottima prestazione in quel di Macerata, ribadisce: "Mondovì è una squadra giovane e con un grande potenziale. Dovremo essere brave a imporre il nostro gioco, memori di quanto positivo stiamo facendo in palestra durante la settimana e della determinazione e impegno mostrati nelle prime quattro giornate di campionato". Anche in questa terza gara casalinga della stagione la squadra potrà contare sul settimo giocatore in campo, il tifo dei "Nipoti", con un clima incandescente sugli spalti, per centrare il quinto successo di fila, sognare a San Giovanni si può.

Luca Pizzagalli